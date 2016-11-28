В Японии закрыли каток с мертвой рыбой

"Ледяной аквариум", в котором было 25 видов различной замороженной рыбы, открыли в середине ноября в парке развлечений Space World. С некоторых рыб на катке были выложены слова.

Однако люди в социальных сетях начали жаловаться на каток, называя ее "безвкусным" и "осквернением жизни".

Перед тем как заменить лед, парк развлечений пообещал провести поминальную церемонию по рыбам.