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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В Японии закрыли каток с мертвой рыбой

Киев • УНН

 • 8781 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Японии закрыли каток, в котором было примерно пять тысяч мертвых рыб, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В Японии закрыли каток с мертвой рыбой

"Ледяной аквариум", в котором было 25 видов различной замороженной рыбы, открыли в середине ноября в парке развлечений Space World. С некоторых рыб на катке были выложены слова.

Однако люди в социальных сетях начали жаловаться на каток, называя ее "безвкусным" и "осквернением жизни".

Перед тем как заменить лед, парк развлечений пообещал провести поминальную церемонию по рыбам.

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