В Японии закрыли каток с мертвой рыбой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Японии закрыли каток, в котором было примерно пять тысяч мертвых рыб, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Ледяной аквариум", в котором было 25 видов различной замороженной рыбы, открыли в середине ноября в парке развлечений Space World. С некоторых рыб на катке были выложены слова.
Однако люди в социальных сетях начали жаловаться на каток, называя ее "безвкусным" и "осквернением жизни".
Перед тем как заменить лед, парк развлечений пообещал провести поминальную церемонию по рыбам.