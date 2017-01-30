В.Януковича з екс-посадовцями підозрюють у відмиванні понад 200 млрд грн - Держфінмоніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Колишній президент України та екс-посадовці можуть бути причетними до відмивання 201,7 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби фінансового моніторингу України, передає УНН.
За інформацією Держфінмоніторингу, вони продовжують активну роботу стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім президентом України Віктором Януковичем та його близькими, екс-посадовцями, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.
"Сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та можуть бути пов’язані з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, за цими матеріалами становить 201,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначили у прес-службі, за результатами розслідування заблоковано на рахунках фізичних та юридичних осіб, які мають зв’язок з В.Януковичем та колишніми високопосадовцями, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол. США.
У Держфінмоніторингу також повідомили, що за весь період проведення розслідувань (березень 2014-грудень 2016 років) стосовно фінансових операцій, проведених колишніми високопосадовцями, підготовлено та направлено до правоохоронних органів України 547 матеріалів.