В.Янукович заявив, що захоплення влади в Україні було невідворотним

"Я підписав протокол (Угоду про врегулювання політичної кризи в Україні – ред.), але трохи пізніше я зрозумів, що який би протокол ми не підписали, сценарій захоплення влади і державного перевороту був запланований і невідворотний. Тобто, фактично це не залежало від наших дій", - цитує словам В.Януковича російське видання.

Екс-президент також зазначив, що на той час мав постійний контакт з віце-президентом США Д.Байденом.

"У мене були з ним часті телефонні переговори, але справа в тому, що пан Байден говорив одне, а в Україні робили інше. Посол США в Україні постійно приймав представників Майдану у себе в посольстві, ми це дуже добре знали, ми це відслідковували і створювалося таке враження, що в посольстві США існував штаб, який керував всім цим процесом", - зазначив екс-президент.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.