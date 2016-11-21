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В.Янукович заявив, що захоплення влади в Україні було невідворотним

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович, який переховується в Росії, сказав, що яку б не було підписано угоду про врегулювання політичної кризи, в часи його президентства, захоплення влади було невідворотним. Про це він сказав в інтерв’ю для фільму американського кінорежисера Олівера Стоуна "Україна в огні", передає УНН з посилання на ТАСС.

В.Янукович заявив, що захоплення влади в Україні було невідворотним

"Я підписав протокол (Угоду про врегулювання політичної кризи в Україні – ред.), але трохи пізніше я зрозумів, що який би протокол ми не підписали, сценарій захоплення влади і державного перевороту був запланований і невідворотний. Тобто, фактично це не залежало від наших дій", - цитує словам В.Януковича російське видання.

Екс-президент також зазначив, що на той час мав постійний контакт з віце-президентом США Д.Байденом.

"У мене були з ним часті телефонні переговори, але справа в тому, що пан Байден говорив одне, а в Україні робили інше. Посол США в Україні постійно приймав представників Майдану у себе в посольстві, ми це дуже добре знали, ми це відслідковували і створювалося таке враження, що в посольстві США існував штаб, який керував всім цим процесом", - зазначив екс-президент.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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