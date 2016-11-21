В.Янукович заявил, что захват власти в Украине был неизбежным
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который скрывается в России, сказал, что если бы не было подписано соглашение об урегулировании политического кризиса, во времена его президентства, захват власти был неотвратимым. Об этом он сказал в интервью для фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна "Украина в огне", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я подписал протокол (Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине - ред.), Но чуть позже я понял, что какой бы протокол мы не подписали, сценарий захвата власти и государственного переворота был запланирован и неотвратим. То есть, фактически это не зависело от наших действий", - цитирует словам В.Януковича российское издание.
Экс-президент также отметил, что в то время имел постоянный контакт с вице-президентом США Д.Байденом.
"У меня были с ним частые телефонные переговоры, но дело в том, что господин Байден говорил одно, а в Украине делали другое. Посол США в Украине постоянно принимал представителей Майдана у себя в посольстве, мы это очень хорошо знали, мы это отслеживали и создавалось такое впечатление, что в посольстве США существовал штаб, который руководил всем этим процессом", - отметил экс-президент.
Как сообщал УНН, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 г. после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.