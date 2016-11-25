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В.Янукович заявив, що готовий прибути до російського суду для відеодопиту у понеділок (доповнено)

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час відеозв'язку з Ростовського суду у РФ заявив, що готовий прибути до російського суду для продовження відеодопиту у понеділок, 28 листопада, передає кореспондент УНН.

В.Янукович заявив, що готовий прибути до російського суду для відеодопиту у понеділок (доповнено)

"Я зацікавлений в встановленні істини і я обов’язково буду", - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

25 листопада В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.

Святошинський районний суд Києва 25 листопада збирався через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.

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