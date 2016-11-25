В.Янукович заявив, що готовий прибути до російського суду для відеодопиту у понеділок (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович під час відеозв'язку з Ростовського суду у РФ заявив, що готовий прибути до російського суду для продовження відеодопиту у понеділок, 28 листопада, передає кореспондент УНН.
"Я зацікавлений в встановленні істини і я обов’язково буду", - сказав В.Янукович.
Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
25 листопада В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.
Святошинський районний суд Києва 25 листопада збирався через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.
За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.