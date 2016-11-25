В.Янукович заявил, что готов прибыть в российский суд для видеодопроса в понедельник (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович во время видеосвязи из Ростовского суда в РФ заявил, что готов прибыть в российский суд для продолжения видеодопроса в понедельник, 28 ноября, передает корреспондент УНН.
"Я заинтересован в установлении истины и я обязательно буду", - сказал В.Янукович.
Напомним, Святошинский райсуд Киева перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.
25 ноября В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания как свидетель.
Святошинский районный суд Киева 25 ноября собирался через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.