В.Янукович заявив, що А.Аваков не виконує рішення суду

"Щойно прозвучала заява Авакова, що ми не дамо Януковичу інформаційний майданчик. Це що означає? Міністр внутрішніх справ присутній там. Це що означає? Що міністр внутрішніх справ не виконує рішення суду. Суд ухвалив рішення допитати мене як свідка", - зазначив він.

"Страх від того, що будуть розкриті злочини Майдану, сьогодні є", - резюмував В.Янукович.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС не буде вступати у силовий конфлікт із активістами щодо доставки екс-беркутівців.