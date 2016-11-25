В.Янукович заявил, что А.Аваков не выполняет решение суда

"Только что прозвучало заявление Авакова, что мы не дадим Януковичу информационную площадку. Это что значит? Министр внутренних дел находится там. Это что значит? Что министр внутренних дел не выполняет решение суда. Суд принял решение допросить меня в качестве свидетеля", - отметил он.

"Страх от того, что будут раскрыты преступления Майдана, сегодня есть", - резюмировал В.Янукович.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД не будет вступать в силовой конфликт с активистами относительно доставки экс-беркутовцев .