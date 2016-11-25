В.Янукович заявил, что А.Аваков не выполняет решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не выполняет решение суда. Об этом он сегодня сказал журналистам в Ростове-на-Дону, комментируя недоставку экс-беркутовцев на заседание суда, передает УНН.
"Только что прозвучало заявление Авакова, что мы не дадим Януковичу информационную площадку. Это что значит? Министр внутренних дел находится там. Это что значит? Что министр внутренних дел не выполняет решение суда. Суд принял решение допросить меня в качестве свидетеля", - отметил он.
"Страх от того, что будут раскрыты преступления Майдана, сегодня есть", - резюмировал В.Янукович.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД не будет вступать в силовой конфликт с активистами относительно доставки экс-беркутовцев .