В.Янукович запевняє, що був у Донецьку під час голосування ВР про його самоусунення

На запитання адвоката екс-беркутівців про те, чи був він на території України, коли Верховна Рада прийняла постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних обов’язків, В.Янукович відповів: "Я був цей час у місті Донецьк… Я у цей час був у резиденції пана Ахметова".

Також він додав, що виїхав з України 24 лютого 2014 року.

Як відомо, 21 лютого 2014 року між лідерами опозиції та Президентом В.Януковичем була підписана так звана Угода про врегулювання політичної кризи. Текст цієї Угоди, зокрема, передбачає повернення до Конституції в редакції 2004 року та дострокові президентські вибори.

Додамо, що пізніше, В.Янукович був відсторонений від влади конституційною більшістю народних депутатів України, які представляють усі політичні сили у парламенті.