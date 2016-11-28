В.Янукович уверяет, что был в Донецке во время голосования ВР о его самоустранении

На вопрос адвоката экс-беркутовцев о том, был ли он на территории Украины, когда Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения конституционных обязанностей, В.Янукович ответил: "Я был в это время в городе Донецк... Я в это время был в резиденции господина Ахметова".

Также он добавил, что уехал из Украины 24 февраля 2014 г.

Как известно, 21 февраля 2014 г. между лидерами оппозиции и президентом В.Януковичем было подписано так называемое соглашение об урегулировании политического кризиса. Текст этого соглашения, в частности, предусматривает возвращение к Конституции в редакции 2004 года и досрочные президентские выборы.

Добавим, что позже В.Янукович был отстранен от власти конституционным большинством народных депутатов Украины, которые представляют все политические силы в парламенте.