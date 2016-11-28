В.Янукович запевнив, що нікуди не виїжджав з Росії

"Я за межі Росії не виїжджав. У такій ситуації, в якій я живу, у відриві від Батьківщини. Якщо згадати моє життя, чим я займався все життя. Це мабуть найбільш тяжкі роки в моєму житті не тільки для мене, але й для моєї сім’ї, для моїх рідних. Але найголовніше - для тієї частини України, яка є моїм однодумцем, а це – половина України", - сказав він.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.

Після допиту екс-президента, Святошинський районний суд Києва ухвалив рішення про призначення допиту у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня.