В.Янукович заверил, что никуда не выезжал из России

"Я за пределы России не выезжал. В такой ситуации, в которой я живу, в отрыве от Родины. Если вспомнить мою жизнь, чем я занимался всю жизнь. Это пожалуй наиболее тяжелые годы в моей жизни не только для меня, но и для моей семьи, для моих родных. Но самое главное - для той части Украины, которая является моим единомышленником, а это - половина Украины", - сказал он.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

После допроса экс-президента, Святошинский районный суд Киева принял решение о назначении допроса в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев бывшего экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка на 2 декабря.