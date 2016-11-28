В.Янукович: скоріш за все мене б обрали на другий термін після підписання УА з ЄС

"Я робив все для того, щоб люди зрозуміли, що я захищаю їхні інтереси, а не свої власні. Я добре розумію, що з політичної точки мені було набагато вигідніше підписати, як кажуть, заплющити очі, "одморозитися", як кажуть. І скоріш за все потім би мене обрали на другий термін", - сказав він.

Однак, за його словами, людям від цього краще б не стало.

"Я намагався не гальмувати процес Європейської інтеграції, а навпаки зробити його ефективним і щоб він якомога скоріше рухався. Сама процедура референдуму – це процедура, яка в Україні не була відпрацьована, вона не була започаткована. І як тільки я зробив би навіть натяк на те, що я хочу зробити референдум, це б означало набагато гірше, ніж те, що ми зробили, я вам скажу цілком зрозумілий крок, призупинили підписання цієї угоди", - зазначив він.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович не пам’ятає, про яку кількість загиблих на Майдані йому доповідав колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.