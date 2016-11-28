В.Янукович: скорее всего меня бы выбрали на второй срок после подписания СА с ЕС

"Я делал все для того, чтобы люди поняли, что я защищаю их интересы, а не свои собственные. Я хорошо понимаю, что с политической точки мне было бы гораздо выгоднее подписать, как говорят, закрыть глаза, "отморозиться", как говорится. И скорее всего потом бы меня избрали на второй срок", - сказал он.

Однако, по его словам, людям от этого лучше бы не стало.

"Я старался не тормозить процесс европейской интеграции, а наоборот сделать его эффективным и чтобы он как можно скорее двигался. Сама процедура референдума - это процедура, которая в Украине не была отработана, она не была начата. И как только я сделал бы даже намек на то, что я хочу сделать референдум, это бы означало гораздо хуже, чем то, что мы сделали, я вам скажу вполне понятный шаг, приостановили подписание этого соглашения", - отметил он.

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович не помнит, о каком количестве погибших на Майдане ему докладывал бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко.