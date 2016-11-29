В.Янукович ретельно готувався до допиту – експерт

“Дивно, що він (Янукович — ред.) взагалі щось пам’ятає. От якщо кожен з нас відмотає три роки і спробує згадати кожну хвилину свого життя ... тому я думаю, що він дуже ретельно готувався. Всі ці гіпотези і щохвилинні якісь речі вони заздалегідь проговорювали. Також про це говорить, що він говорив чистою українською мовою, тому що людина, яка останні два роки не спілкувалася взагалі українською мовою, він сьогодні виходить і розмовляє дуже добірною і дуже красивою українською мовою, що в принципі гjворить про те, що він серйозно готувався”, — сказав експерт.

"Також про серйозну підготовку говорить і те, що він пам’ятав деталі тих подій, які йому озвучувала його адвокатура, і взагалі нічого не пам’ятав на ті питання, які ставили прокурори"Ж, — додав В.Самохвалов.

Як повідомляв УНН, у справі проти колишніх “беркутівців” допит Віктора Януковича був не потрібен. Про це в ефірі “5 каналу” сказала адвокат Валентина Теличенко.