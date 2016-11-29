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В.Янукович тщательно готовился к допросу - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Очевидно, что экс-президент Виктор Янукович тщательно готовился к допросу, ведь он общался на хорошем украинском языке. Об этом в эфире «5 канала» заявил эксперт по коммуникациям Василий Самохвалов, передает УНН.

В.Янукович тщательно готовился к допросу - эксперт

"Странно, что он (Янукович - ред.) вообще ничего не помнит. Вот если каждый из нас отмотает три года и попытается вспомнить каждую минуту своей жизни ... поэтому я думаю, что он очень тщательно готовился. Все эти гипотезы и сиюминутные какие-то вещи они заранее проговаривали. Также об этом говорит, что он говорил на чистом украинском языке, потому что человек, который последние два года не общался вообще на украинском языке, он сегодня выходит и говорит очень красиво на украинском языке, что в принципе говорит о том, что он серьезно готовился ", - сказал эксперт.

"Также о серьезной подготовке говорит и то, что он помнил детали тех событий, которые ему озвучивала его адвокатура, и вообще ничего не помнил на те вопросы, которые ставили прокуроры", - добавил В.Самохвалов.

Как сообщал УНН, в деле против бывших "беркутовцев" допрос Виктора Януковича был не нужен . Об этом в эфире "5 канала" сказала адвокат Валентина Теличенко.

Украинские Национальные Новости

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