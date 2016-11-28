В.Янукович попросив суддю долучити до матеріалів справи три томи його доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович попросив Святошинський райсуд Києва долучити до матеріалів у кримінальному провадженні щодо п’яти екс-беркутівців три томи його доказів стосовно злочинів на Майдані. Про це він сказав під час допиту у режимі відеоконференцзв’язку, передає кореспондент УНН.
Він повідомив, що під час минулого засідання суду передав своєму адвокату три томи доказів щодо злочинів на Майдані. В.Янукович також зазначив, що найближчим часом буде готовий ще один том.
Ці докази він просив долучити до матеріалів справи.
“Вони дуже суттєво впливають на встановлення трагічних подій в нашій державі”, — сказав екс-президент.
Водночас головуючий суддя зазначив, що суд не може розглянути клопотання свідка у справі. Але пообіцяв, що суд неупереджено та об’єктивно розгляне справу.