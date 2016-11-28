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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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В.Янукович попросил судью приобщить к материалам дела три тома его доказательств

Киев • УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович попросил Святошинский райсуд Киева приобщить к материалам в уголовном производстве по пяти экс-беркутовцам три тома его доказательств относительно преступлений на Майдане. Об этом он сказал во время допроса в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент УНН.

В.Янукович попросил судью приобщить к материалам дела три тома его доказательств

Он сообщил, что во время прошлого заседания суда передал своему адвокату три тома доказательств преступлений на Майдане. В.Янукович также отметил, что в ближайшее время будет готов еще один том.

Эти доказательства он просил приобщить к материалам дела.

"Они очень существенно влияют на установление трагических событий в нашем государстве", - сказал экс-президент.

В то же время судья отметил, что суд не может рассмотреть ходатайство свидетеля по делу. Но пообещал, что суд беспристрастно и объективно рассмотрит дело.

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