В.Янукович не пам’ятає, про яку кількість загиблих на Майдані йому доповідав В.Захарченко

“Я цього не пам’ятаю. У мене зараз в пам’яті немає такої цифри. Але я знаю, що ця кількість людей (загиблих на Майдані — ред.) була найбільша за всі дні протистояння. Точно я не пам’ятаю. Мені здається, це було близько десь 70-80 людей... і поранених було десь удвічі більше”, — сказав В.Янукович, відповідаючи на запитання прокурора про те, про яку кількість вбитих людей 20 лютого йому доповідав В.Захарченко.