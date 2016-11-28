В.Янукович не пам’ятає, про яку кількість загиблих на Майдані йому доповідав В.Захарченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович не пам’ятає, про яку кількість загиблих на Майдані йому доповідав колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Про це він сказав під час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
“Я цього не пам’ятаю. У мене зараз в пам’яті немає такої цифри. Але я знаю, що ця кількість людей (загиблих на Майдані — ред.) була найбільша за всі дні протистояння. Точно я не пам’ятаю. Мені здається, це було близько десь 70-80 людей... і поранених було десь удвічі більше”, — сказав В.Янукович, відповідаючи на запитання прокурора про те, про яку кількість вбитих людей 20 лютого йому доповідав В.Захарченко.