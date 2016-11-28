В.Янукович не помнит, о каком количестве погибших на Майдане ему докладывал В.Захарченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович не помнит, о каком количестве погибших на Майдане ему докладывал бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
"Я этого не помню. У меня сейчас в памяти нет этого числа. Но я знаю, что это количество людей (погибших на Майдане - ред.) было самым большим за все дни противостояния. Точно я не помню. Мне кажется, это было около где 70-80 человек... и раненых было раза в два больше", - сказал В.Янукович, отвечая на вопрос прокурора о том, о каком количестве убитых 20 февраля ему докладывал В.Захарченко.