В.Янукович не помнит, о каком количестве погибших на Майдане ему докладывал В.Захарченко

"Я этого не помню. У меня сейчас в памяти нет этого числа. Но я знаю, что это количество людей (погибших на Майдане - ред.) было самым большим за все дни противостояния. Точно я не помню. Мне кажется, это было около где 70-80 человек... и раненых было раза в два больше", - сказал В.Янукович, отвечая на вопрос прокурора о том, о каком количестве убитых 20 февраля ему докладывал В.Захарченко.