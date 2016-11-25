В.Янукович надав паспорт громадянина України - російський суддя

"В залі судового засідання присутні Янукович Віктор Федерович, Шуляк Станіслав Миколайович. Свідки надали паспорта громадян України, вони перебувають у мене. Їх особу я підтверджую", - сказав суддя О.Дехтярьов.

Нагадаємо, В.Янукович прибув до Ростовського суду в РФ. Він заявив, що готовий дати свідчення як свідок.

25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.

За даними поліції, Святошинський райсуд Києва сьогодні охоронятимуть 250 правоохоронців.