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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Янукович предоставил паспорт гражданина Украины - российский судья

Киев • УНН

 • 8693 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Виктор Янукович, видеодопрос которого начался сегодня в Святошинском районном суде Киева по делу Майдана, предоставил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщил российский судья в Ростовском суде в РФ Александр Дехтярев, передает корреспондент УНН.

В.Янукович предоставил паспорт гражданина Украины - российский судья

"В зале судебного заседания присутствуют Виктор Янукович Федорович, Шуляк Станислав Николаевич. Свидетели предоставили паспорта граждан Украины, они находятся у меня. Их личность я подтверждаю", - сказал судья А.Дехтярев.

Напомним, В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания как свидетель.

25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.

По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.

Украинские Национальные Новости

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