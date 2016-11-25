В.Янукович предоставил паспорт гражданина Украины - российский судья
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Виктор Янукович, видеодопрос которого начался сегодня в Святошинском районном суде Киева по делу Майдана, предоставил паспорт гражданина Украины. Об этом сообщил российский судья в Ростовском суде в РФ Александр Дехтярев, передает корреспондент УНН.
"В зале судебного заседания присутствуют Виктор Янукович Федорович, Шуляк Станислав Николаевич. Свидетели предоставили паспорта граждан Украины, они находятся у меня. Их личность я подтверждаю", - сказал судья А.Дехтярев.
Напомним, В.Янукович прибыл в Ростовский суд в РФ. Он заявил, что готов дать показания как свидетель.
25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Євромайдана.
По данным полиции, Святошинский райсуд Киева сегодня будут охранять 250 правоохранителей.