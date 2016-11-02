В Ужгороді поліція затримала чоловіка, який вбив свого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який наніс смертельні ножові поранення власному сину. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Закарпатській області.
Вчора, 1 листопада близько 21 години вечора до поліції звернулися лікарі швидкої медичної допомоги і повідомили, що по вул.Василя Комендаря (Джамбули) в Ужгороді в під’їзді одного з будинків вони виявили тіло молодого чоловіка.
На місці події, при огляді тіла експерт виявив численні ножові поранення у померлого. За цей час в одній із квартир правоохоронці знайшли чоловіка, руки якого були в крові. Як з’ясувалося — це батько потерпілого.
Чоловік зізнався працівникам поліції, що він вбив свого сина. Також, він розповів, що під час вживання спиртних напоїв між ними виникла сварка. Тоді 56-річний чоловік схопив ножа та наніс своєму 32-річному сину декілька ударів в область грудної клітини та в спину. Хлопець ще намагався втекти від батька, та вибіг на коридор загального користування, де медики і знайшли його померлим.
Працівники поліції затримали вбивцю згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
За вбивство сина чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.