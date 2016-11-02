В Ужгороде милиция задержала мужчину, который убил своего сына

Вчера, 1 ноября около 21 часов вечера в полицию обратились врачи скорой медицинской помощи и сообщили, что по ул.Василия Комендаря (Джамбул) в Ужгороде в подъезде одного из домов они обнаружили тело молодого человека.

На месте происшествия, при осмотре тела эксперт обнаружил многочисленные ножевые ранения у умершего. За это время в одной из квартир правоохранители нашли человека, руки которого были в крови. Как выяснилось - это отец пострадавшего.

Мужчина признался работникам полиции, он убил своего сына. Также он рассказал, что во время употребления спиртных напитков между ними возникла ссора. Тогда 56-летний мужчина схватил нож и нанес своему 32-летнему сыну несколько ударов в область грудной клетки и в спину. Парень еще пытался уйти от отца, и выбежал в коридор общего пользования, где медики и нашли его умершим.

Работники полиции задержали убийцу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

За убийство сына мужчине грозит до 15 лет заключения.