В Ужгороді горіло приміщення Держекоінспекції, вогонь пошкодив частину документації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Ужгороді в приміщенні Державної екологічної інспекції у Закарпатській області виникла пожежа. Про це Управління ДСНС України у Закарпатській області повідомило в мережі Facebook, передає УНН.
"3 січня о 08:35 до Служби порятунку "101" повідомили про пожежу в приміщенні, що в м. Ужгород на вулиці Швабській. За вказаною адресою було направлено два відділення 14-ї державної пожежно-рятувальної частини обласного центру. Пожежу площею 2 кв. м локалізували о 08:50, а о 09:01 повністю ліквідували. Завдяки професійним та злагодженим діям бійців ДСНС, вдалося врятувати від знищення вогнем приміщення державної установи. Осередком загорання став один із кабінетів", - їдеться в повідомлені.
В ДСНС додали, що причина та збитки від пожежі наразі встановлюються компетентними службами, однак, вогонь таки встиг пошкодити частину службової документації та наявні там офісні меблі та оргтехніку.
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Серед ймовірних причин виникнення пожежі розглядається і коротке замикання електропродовжувача. Травмованих та загиблих на пожежі не було.
Нагадаємо, за першу добу нового року в Україні в результаті пожеж загинуло 16 людей. Основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами.