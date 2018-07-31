В уряді відповіли Орбану щодо прагнень України вступити до ЄС і НАТО

“Приголомшена останніми заявами Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо європейських і євроатлантичних прагнень України. А його „прогнози“ щодо нової системи світової політики б’ють уже не лише по Україні, а по НАТО, ЄС і, передовсім, по самій Угорщині”, — наголосила віце-прем’єр.

Климпуш-Цинцадзе зазначила, що “може погодитися з Орбаном у тому, що Росія розглядає себе як таку державу, яка є в небезпеці, якщо навколо неї немає зон зіткнення”. “От тут лиш хочеться зауважити, що за тої нової політики, про яку каже пан Орбан, не виглядає нереалістично, що колись такою зоною Кремль знову обере і його країну, як це вже траплялося в не такому далекому минулому”, — уточнила вона.

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“Але пан Прем’єр-міністр про це чомусь забуває. Так само, як він забуває про підтримку Угорщини демократичними країнами в той час, коли вона інтегрувалася до ЄС і НАТО. Тоді, після десятиліть окупації, Угорщина проходила той самий шлях, що й ми зараз. Але хтось вперто не хоче цього бачити, намагаючись звести реформаторські зусилля воюючої за свободу країни “до нуля”, — сказала віце-прем’єр.

Однак, як вважає Климпуш-Цинцадзе, така “сліпота” не повинна засмучувати Україну, оскільки наша країна впроваджує реформи не для Брюсселя чи Будапешта, а для себе. І такі заяви, з її слів, попри сподівання скептиків із заходу і ворогів зі сходу, є для України лише зайвою мотивацією працювати більше.

“Тож поки дехто, кого просто зараз на Сході України захищають наші мужні воїни, не бачить небезпеки від Москви і шукає з нею компромісу, ми і далі робитимемо навіть неможливе, аби не допустити катастрофи у вигляді нового переділу світу”, — зазначила вона.

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Віце-прем’єр наголосила, що лише сам український народ, а не закордонні політики, вирішуватиме свою долю і нестиме повну відповідальність за свій вибір перед історією, як, зрештою, і ті, хто обирає інший шлях.

Нагадаємо, 28 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в університеті в Румунії, заявив, що не вірить у реалістичність прагнень України стати членом ЄС і НАТО. За його словами, на заваді стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.