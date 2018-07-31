В правительстве ответили Орбану относительно стремлений Украины вступить в ЕС и НАТО

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что "прогнозы" Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно новой системы мировой политики бьют не только по Украине, но и НАТО, ЕС и самой Венгрии. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Потрясенная последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины. А его "прогнозы" относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, а по НАТО, ЕС и, прежде всего, по самой Венгрии", - отметила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что "может согласиться с Орбаном в том, что Россия рассматривает себя как такое государство, которое в опасности, если вокруг него нет зон столкновения".

"Вот здесь лишь хочется заметить, что при той новой политике, о которой говорит Орбан, не выглядит нереалистично, что когда-то такой зоной Кремль снова выберет и его страну, как это уже случалось в не столь далеком прошлом", - уточнила она.

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"Но господин Премьер-министр об этом почему-то забывают. Так же, как он забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО. Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны "к нулю", - сказала вице-премьер.

Однако, как считает Климпуш-Цинцадзе, такая "слепота" не должна огорчать Украину, поскольку наша страна внедряет реформы не для Брюсселя или Будапешта, а для себя. И такие заявления, по ее словам, несмотря на надежды скептиков с запада и врагов с востока, для Украины будут только лишней мотивацией работать больше.

"Поэтому пока некоторые, кого прямо сейчас на Востоке Украины защищают наши мужественные воины, не видит опасности от Москвы и ищут с ней компромисса, мы и дальше будем делать даже невозможное, чтобы не допустить катастрофы в виде нового передела мира", - отметила она.

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Вице-премьер подчеркнула, что только сам украинский народ, а не зарубежные политики, будут решать свою судьбу и нести полную ответственность за свой выбор перед историей, как, впрочем, и те, кто выбирает другой путь.

Напомним, 28 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в университете в Румынии, заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

Украинские Национальные Новости

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