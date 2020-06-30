В уряді підрахують збитки від повені за кілька тижнів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 черня. УНН. В уряді зможуть підрахувати “величезні” збитки від повені на заході України за кілька тижнів. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.
“Величезні збитки, на жаль, є і людські втрати. Але чітко порахувати суму ми зможемо протягом наступних кількох тижнів, коли спаде вода, коли буде видно вже всі наслідки руйнування інфраструктури і домогосподарств”, — сказав прем’єр-міністр.
Він нагадав, що стихійне лихо зачепило п’ять областей Західної України, і найбільше з них постраждала Івано-Франківська.
“З державного резервного фонду ми виділили близько 700 млн гривень на подолання наслідків. У разі потреби ми готові виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від цієї стихії”, — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністр України відповідним розпорядженням виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків повені у західних областях України.