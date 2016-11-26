В "Укртрансгазі" розповіли, як вдалося пройти рік без російського газу

"Про рік без російського газу. Його вдалось пройти за рахунок організованих альтернативних маршрутів поставок газу до України з Європи. Перші роботи були розпочаті ще у 2009 році, після чергової кризи у взаємовідносинах з РФ. Далі рік за роком проводилось більше сотні зустрічей з європейськими партнерами, і перший реверсний маршрут запрацював у листопаді 2012 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що на сьогодні минуло чотири роки від дня поступлення перших молекул газу з Європи та один рік газової незалежності від Росії.