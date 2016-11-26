В "Укртрансгаз" рассказали, как удалось пройти год без российского газа

"О годе без российского газа. Его удалось пройти за счет организованных альтернативных маршрутов поставок газа в Украину из Европы. Первые работы были начаты еще в 2009 году, после очередного кризиса во взаимоотношениях с РФ. Далее год за годом проводилось больше сотни встреч с европейскими партнерами и первый реверсный маршрут заработал в ноябре 2012 года", - говорится в сообщении.

Указано также, что сегодня прошло четыре года со дня поступления первых молекул газа из Европы и один год газовой независимости от России.