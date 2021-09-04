В Україну не пустили російського топ-менеджера, через незаконне відвідування окупованого Криму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” виявили в пункті пропуску “Жуляни” минулої доби громадянина Росії, який раніше незаконно перебував в Криму. Про це УНН повідомили в Держприкордонслужбі України.

Цитата

“Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Іноземець виявився топ-менеджером одного з російських холдингів, який об’єднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в Україну з “приватною метою”, начебто, для зустрічі з друзями.

Порушнику заборонили в’їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Незаконно перебувала в Криму: до України не пустили російську акторку

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