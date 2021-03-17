В Україні з'являться майже дві сотні мобільних бригад з психіатричної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я на сьогодні вже розробило наказ щодо діяльності мультидисциплінарної команди з надання психіатричної допомоги, завершується погодження документу. Планується створити 195 таких бригад. Про це сказала на брифінгу у середу заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні ми маємо уже розроблений, і завершується погодження у структурних підрозділах МОЗ, наказ МОЗ про затвердження примірного положення про мобільну мультидисциплінарну команду з надання психіатричної допомоги. Цей наказ і визначає всі принципи діяльності, порядок утворення та основні засади роботи мобільної мультидисциплінарної команди”, - сказала Микичак.
Деталі
Зі слів заступниці міністра, у межах взаємодії з ВООЗ, МОЗ планує підготувати до 195 таких команд.
Також Микичак повідомила, що фінансування пакету “психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами”, передбачається у межах програми державних фінансових гарантій у 2-4 кварталах 2021 року, тобто з 1 квітня 2021 року.
Пакет медичних послуг буде оплачуватись за глобальною ставкою з урахуванням навантаженості на команду.
“Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги, яка надається мобільними бригадами, вводиться вперше. Встановлюється як глобальна ставка на місяць, яка застосовується при наданні медичної допомоги щонайменше одному пацієнту”, - зазначила Микичак.
Вона додала, що вся інформація про процес контрактування, про тарифи, про вартість розміщена на сайті НСЗУ, і вже триває подання заявок і контрактування.
Заступниця міністра також повідомила, що у 2021 році НСЗУ відповідно до нормативної бази, підготовленої МОЗ і затвердженої урядом, укладе договори з усіма закладами, які будуть відповідати вимогам, і оплачуватиме надані послуги у сфері медичного здоров’я зокрема, згідно з підписаним договором.
Контекст
У лютому МОЗ анонсував, що в 2021 році у межах програми медгарантій впроваджується новий пакет допомоги для людей з розладами психічного здоров’я в амбулаторних умовах — мобільні психіатричні бригади.