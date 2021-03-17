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В Украине появятся почти две сотни мобильных бригад психиатрической помощи

В Украине появятся почти две сотни мобильных бригад психиатрической помощи

Киев  •  УНН

 • 21249 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство здравоохранения на сегодня уже разработало приказ о деятельности мультидисциплинарной команды по оказанию психиатрической помощи, завершается согласование документа. Планируется создать 195 таких бригад. Об этом сказала на брифинге в среду заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"На сегодня мы имеем уже разработанный, и завершается согласование в структурных подразделениях Минздрава, приказ Минздрава об утверждении примерного положения о мобильной мультидисциплинарной команде по оказанию психиатрической помощи. Этот приказ определяет все принципы деятельности, порядок образования и основные принципы работы мобильной мультидисциплинарной команды", - сказала Мыкычак.

Детали

По словам замминистра, в рамках взаимодействия с ВОЗ, Минздрав планирует подготовить до 195 таких команд.

Также Мыкычак сообщила, что финансирование пакета "психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", предусматривается в рамках программы государственных финансовых гарантий в 2-4 кварталах 2021 года, то есть с 1 апреля 2021 года.

Пакет медицинских услуг будет оплачиваться по глобальной ставке с учетом нагруженности на команду.

"Тариф на медицинские услуги по психиатрической помощи, оказываемой мобильными бригадами, вводится впервые. Устанавливается как глобальная ставка в месяц, которая применяется при оказании медицинской помощи по меньшей мере одному пациенту", - отметила Микичак.

Она добавила, что вся информация о процессе контрактования, о тарифах, о стоимости размещена на сайте НСЗУ, и уже идет подача заявок и контрактирование.

Заместитель министра также сообщила, что в 2021 году НСЗУ в соответствии с нормативной базой, подготовленной Минздравом и утвержденной правительством, заключит договоры со всеми заведениями, которые будут соответствовать требованиям, и оплачивать оказанные услуги в сфере медицинского здоровья в частности, согласно подписанному договору.

Контекст

В феврале Минздрав анонсировал, что в 2021 году в рамках программы медгарантий внедряется новый пакет помощи для людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях - мобильные психиатрические бригады.

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