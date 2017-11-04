В Україні зросла середня заробітна плата

При цьому зазначається, що з початку року середня заробітна плата в Україні зросла на 1 тис. 343 грн.

За підсумками вересня в Україні зафіксовано зниження рівня середньої заробітної плати у Дніпропетровській обл — на 0,1%, Запорізькій обл — на 1,3%, в Івано-Франківській обл — на 2,7%, в Київській обл — на 1,6%, в Сумській обл — на 0,9%, в Чернігівській обл — на 2,2%.

Також в повідомленні зазначається, що дана інформація відображає ситуацію в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, співробітникам “Укрпошти” підняли зарплати удвічі.