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В Україні зросла середня заробітна плата

В Україні зросла середня заробітна плата

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У вересні середня заробітна плата в Україні зросла на 1,3% або на 237 грн — до 7 тис. 351 грн порівняно з даними за серпень, передає УНН із посиланням на дані Держстатистики.

При цьому зазначається, що з початку року середня заробітна плата в Україні зросла на 1 тис. 343 грн.

За підсумками вересня в Україні зафіксовано зниження рівня середньої заробітної плати у Дніпропетровській обл — на 0,1%, Запорізькій обл — на 1,3%, в Івано-Франківській обл — на 2,7%, в Київській обл — на 1,6%, в Сумській обл — на 0,9%, в Чернігівській обл — на 2,2%.

Також в повідомленні зазначається, що дана інформація відображає ситуацію в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, співробітникам “Укрпошти” підняли зарплати удвічі.

 

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