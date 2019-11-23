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В Україні зріс рівень смертності і захворюваності на виробництві

В Україні зріс рівень смертності і захворюваності на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. За даними трьох кварталів цього року Фондом соціального страхування України зареєстровано 3 270 потерпілих від нещасних випадків на виробництві. З них 286 – травмовані смертельно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.

Порівняно з тим же періодом 2018 року кількість потерпілих зменшилась на 7,9% (з 3 549 до 3 270). Водночас, кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 10% (з 260 до 286).

Кількість професійних захворювань за цей період у порівнянні з 9 місяцями 2018 року збільшилась на 26,5%, або на 348 діагностованих захворювань (з 1 314 до 1662).

Найбільша кількість професійних захворювань упродовж 9 місяців зареєстрована у: Дніпропетровській області (38,6 %), Львівській області (17,9 %) та Донецькій області (16,4 %). Кількість потерпілих осіб, які отримали профзахворювання у цих областях, складає 72,9 % від загальної кількості по Україні.

Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання, є: недосконалість механізмів та робочого інструменту – 21,9%, недосконалість технологічного процесу – 20,1% та невикористання засобів індивідуального захисту – 10,1% від загальної кількості.

У структурі професійних захворювань перше місце належить хворобам органів дихання – 45,4 % від загальної кількості діагнозів по Україні (1 314 випадків). На другому місці – захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) – 25,1% (728 випадків). Хвороби слуху складають 14,9% (430 випадків), вібраційна хвороба – 7,3% (211 випадків).

Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 83, 5% від загальної кількості професійних захворювань по Україні.

Нагадаємо, Соцстрах відновив лікарняні та декретні виплати з 21 листопада.

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