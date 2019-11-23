В Україні зріс рівень смертності і захворюваності на виробництві

КИЇВ. 23 листопада. УНН. За даними трьох кварталів цього року Фондом соціального страхування України зареєстровано 3 270 потерпілих від нещасних випадків на виробництві. З них 286 – травмовані смертельно. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФССУ.