В Украине вырос уровень смертности и заболеваемости на производстве

По сравнению с тем же периодом 2018 количество пострадавших уменьшилось на 7,9% (с 3549 до 3270). В то же время, количество смертельно травмированных увеличилось на 10% (с 260 до 286).

Количество профессиональных заболеваний за этот период по сравнению с 9 месяцами 2018 увеличилась на 26,5%, или на 348 диагностированных заболеваний (с 1314 до 1662).

Наибольшее количество профессиональных заболеваний на протяжении 9 месяцев зарегистрировано в: Днепропетровской области (38,6%), Львовской области (17,9%) и Донецкой области (16,4%). Количество пострадавших лиц, получивших профзаболевания в этих областях, составляет 72,9% от общего количества по Украине.

Основными обстоятельствами, в результате которых возникли профессиональные заболевания, являются: несовершенство механизмов и рабочего инструмента - 21,9%, несовершенство технологического процесса - 20,1% и неиспользование средств индивидуальной защиты - 10,1% от общего количества.

В структуре профессиональных заболеваний первое место принадлежит болезням органов дыхания - 45,4% от общего количества диагнозов по Украине (1314 случаев). На втором месте - заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулопатии, остеохондрозы, артриты, артрозы) - 25,1% (728 случаев). Болезни слуха составляют 14,9% (430 случаев), вибрационная болезнь - 7,3% (211 случаев).

Больше всего профессиональных заболеваний произошло в области добывающей промышленности и разработке карьеров - 83, 5% от общего количества профессиональных заболеваний по Украине.

Напомним, Соцстрах восстановил больничные и декретные выплаты с 21 ноября.