В Україні затримали чеського дипломата – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Україні учора затримали колишнього слідчого Управління з виявлення організованої злочинності Людека Вокала та чеського дипломата. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnfo.cz.
Чеського дипломата майже відразу відпустили після перевірки його документів.
Генеральна інспекція органів громадської безпеки Чехії розшукувала Вокала у зв'язку з підозрами щодо його службової діяльності під керівництвом тодішнього глави Управління Роберта Шляхти.
Вокал стверджує, що став жертвою змови та ігри в правоохоронних структурах.
Інформацію про його затримання підтвердили джерела в Міністерстві закордонних справ Чехії.
Як повідомляв УНН, у Німеччині затримали екс-нардепа України Дмитра Крючкова, який ще з липня 2016 року був оголошений у розшук.