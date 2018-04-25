В Украине задержали чешского дипломата - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Украине вчера задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности Людека Вокала и чешского дипломата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Иnfo.cz.
Чешского дипломата почти сразу отпустили после проверки его документов.
Генеральная инспекция органов общественной безопасности Чехии разыскивала вокала в связи с подозрениями о его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты.
Вокал утверждает, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.
Информацию о его задержании подтвердили источники в Министерстве иностранных дел Чехии.
Как сообщал УНН, в Германии задержали экс-нардепа Украины Дмитрия Крючкова, который еще с июля 2016 был объявлен в розыск.