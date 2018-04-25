В Украине задержали чешского дипломата - СМИ

Чешского дипломата почти сразу отпустили после проверки его документов.

Генеральная инспекция органов общественной безопасности Чехии разыскивала вокала в связи с подозрениями о его служебной деятельности под руководством тогдашнего главы Управления Роберта Шляхты.



Вокал утверждает, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.



Информацию о его задержании подтвердили источники в Министерстве иностранных дел Чехии.

Как сообщал УНН, в Германии задержали экс-нардепа Украины Дмитрия Крючкова, который еще с июля 2016 был объявлен в розыск.