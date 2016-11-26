В Україні запалюють свічку пам’яті про жертв Голодомору

Цього року Україна і світ вшановують роковини Голодомору 26 листопада.

Щороку в Україні у четверту суботу листопада на пам’ять про тих людей, які померли від голоду, запалюють свічки. Цього року 28 листопада, о 16 годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання на знак вшанування всіх убитих голодом.

Так, заходи у пам'ять про жертв голодоморів розпочалася у Національному меморіалі жертв Голодомору в Києві.