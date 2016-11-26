В Украине зажигают свечу памяти о жертвах Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора начнется в 16:00, передает УНН.
В этом году Украина и мир вспоминают годовщину Голодомора 26 ноября.
Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 28 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в честь всех убитых голодом.
Так, мероприятия в память о жертвах голодоморов началась в Национальном мемориале жертв Голодомора в Киеве.