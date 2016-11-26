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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине зажигают свечу памяти о жертвах Голодомора

Киев • УНН

 • 10018 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Всеукраинская акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора начнется в 16:00, передает УНН.

В Украине зажигают свечу памяти о жертвах Голодомора

В этом году Украина и мир вспоминают годовщину Голодомора 26 ноября.

Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 28 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в честь всех убитых голодом.

Так, мероприятия в память о жертвах голодоморов началась в Национальном мемориале жертв Голодомора в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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