В Украине зажигают свечу памяти о жертвах Голодомора

В этом году Украина и мир вспоминают годовщину Голодомора 26 ноября.

Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 28 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в честь всех убитых голодом.

Так, мероприятия в память о жертвах голодоморов началась в Национальном мемориале жертв Голодомора в Киеве.