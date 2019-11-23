В Україні запалюють свічку пам'яті про жертв голодоморів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті!" на знак пам'яті про жертв голодоморів розпочинається о 16 годині, передає УНН.
Щороку в Україні у четверту суботу листопада у пам'ять про тих людей, які померли від голоду, запалюють свічки. Цього року 23 листопада, о 16 годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання на знак вшанування всіх убитих голодом.
Після цього розпочнеться акція "Запали свічку пам’яті!". Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам'яті у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору.
Цього року, 23 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів на території Національного музею Голодомору-геноциду пройдуть жалобні заходи. Участь у заході візьмуть Президент України, вищі посадові особи держави, очільники українських церков, представники дипломатичного корпусу, громадськість.
Пам’ятні заходи пройдуть також по всій країні.