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В Україні запалюють свічку пам'яті про жертв голодоморів

В Україні запалюють свічку пам'яті про жертв голодоморів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті!" на знак пам'яті про жертв голодоморів розпочинається о 16 годині, передає УНН.

Щороку в Україні у четверту суботу листопада у пам'ять про тих людей, які померли від голоду, запалюють свічки. Цього року 23 листопада, о 16 годині, Україна схилить голови у загальнонаціональній хвилині мовчання на знак вшанування всіх убитих голодом.

Після цього розпочнеться акція "Запали свічку пам’яті!". Українці вдома та по всьому світу запалюватимуть свічки пам'яті у себе на вікнах чи біля меморіалів Голодомору. 

Цього року, 23 листопада, у День пам’яті жертв голодоморів на території Національного музею Голодомору-геноциду пройдуть жалобні заходи. Участь у заході візьмуть Президент України, вищі посадові особи держави, очільники українських церков, представники дипломатичного корпусу, громадськість.

Пам’ятні заходи пройдуть також по всій країні.

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