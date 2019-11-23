В Украине зажигают свечу памяти о жертвах голодоморов

Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 23 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в память о всех убитых голодом.

После этого начнется акция "Зажги свечу памяти!". Украинцы дома и по всему миру будут зажигать свечи памяти у себя на окнах или у мемориалов Голодомора.

В этом году, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов на территории Национального музея Голодомора-геноцида пройдут траурные мероприятия. Участие в мероприятии примут Президент Украины, высшие должностные лица государства, руководители украинских церквей, представители дипломатического корпуса, общественность.

Памятные мероприятия пройдут также по всей стране.