В Украине зажигают свечу памяти о жертвах голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Всеукраинская акция "Зажги свечу памяти!" в память о жертвах голодоморов начинается в 16 часов, передает УНН.
Ежегодно в Украине в четвертую субботу ноября в память о тех людях, которые умерли от голода, зажигают свечи. В этом году 23 ноября, в 16 часов, Украина склонит головы в общенациональной минуте молчания в память о всех убитых голодом.
После этого начнется акция "Зажги свечу памяти!". Украинцы дома и по всему миру будут зажигать свечи памяти у себя на окнах или у мемориалов Голодомора.
В этом году, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов на территории Национального музея Голодомора-геноцида пройдут траурные мероприятия. Участие в мероприятии примут Президент Украины, высшие должностные лица государства, руководители украинских церквей, представители дипломатического корпуса, общественность.
Памятные мероприятия пройдут также по всей стране.