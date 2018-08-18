В Україні з початку року покінчили з життям 58 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У січні-липні в Україні неповнолітніми було здійснено 156 спроб суїцидів, 58 дітей померли. Про це написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку літа в Україні втопилися вже 53 дитини
"І ще деяка інформація. За сім місяців цього року були здійснені 156 спроб суїцидів, из них - 58 доведені до кінця й неповнолітні загинули. Протягом літа - 6 суїцидів", - написав Аброськін.
Нагадаємо, у березні цього року в Україні набув чинності закон щодо відповідальності за доведення до самогубства.