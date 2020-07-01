В Україні є понад 2 тисячі небанківських фінустанов - НБУ

“Що сьогодні собою являє той ринок, який ми отримали під нагляд і під регулювання. Давайте на це подивимося. На сьогодні крім 75 банків, які функціонують в країні і становлять, мабуть, основу фінансової системи, є понад 2000 небанківських фінансових установ. Серед них це понад 200 страхових компаній, які здійснюють як страхування життя, так і страхування ризиків, не пов’язаних із страхуванням життя. Це понад 300 ломбардів, які займаються класичним кредитуванням під заставу, в основному, рухомого майна. Це кредитні спілки, закрита кооперація, яка передбачає взяття внесків та депозитів у членів та кредитування за рахунок цих коштів… І це понад 1000 фінансових компаній”, - сказав Олександр Бевз

Він зазначив, що фінансові компанії - це компанії, які надають кредити за власний капітал. Компанії, що надають кредити в інтернеті.

“Це лізингодавці, які надають кредити з можливістю майже одразу користуватися технікою, яка придбається в кредит, або об’єктом нерухомого майна, що надається в такий кредит. Це факторингові компанії, які дають змогу купувати заборгованість. І інші установи, які функціонують на власному капіталі. Кожен з цих сегментів має виняткову, особливу роль в економіці. І регулювання має бути таким чином побудоване, щоб стимулювати розвиток та вирішення накопичених проблем”, - додав Олександр Бевз.

Нагадаємо, світовий банк призначив нового відповідального за Україну.