В Україні є близько 1 млн одиниць легальної зброї на руках - Геращенко

"У нас в Україні на сьогодні близько мільйона одиниць легального вогнепальної зброї на руках. Це мисливська, це спортивна зброя. У нас забороняється тільки короткоствол, крім зброї у тих, хто нагороджений нею або ж тих, хто носить її за родом своїх обов'язків. І забороняється автоматична зброя. Всі інші види зброї стрілецької у нас дозволені. І я вважаю, що кожен, хто хоче, може цю мисливську зброю мати і захищати свій будинок", - сказав Антон Геращенко.

За його словами, ті, кому є 21 рік - можуть купити гладкоствольну рушницю, а ті, кому є 25 років - нарізний карабін.

Нагадаємо, в Сумській області поліція розслідує вбивство собаки. Її застрелили з машини, схожу на машину лісника.