В Україні вже зібрано майже 60 млн тонн зерна

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні на сьогодні зібрано 55,8 млн тонн зерна на площі 13,2 млн га при середній врожайності 42,4 ц/га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.