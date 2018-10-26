В Україні вже зібрано майже 60 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні на сьогодні зібрано 55,8 млн тонн зерна на площі 13,2 млн га при середній врожайності 42,4 ц/га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України, передає УНН.
За інформацією прес-служби, зокрема, кукурудзи – 20,7 млн тонн при врожайності 69 ц/га, гречки – 133 тис. тонн при врожайності 12,6 ц/га, проса – 75 тис. тонн (15,5 ц/га), соняшника – 13 млн тонн (22,4 ц/га), сої – 4 млн тонн (25,5 ц/га), ріпаку – 2,7 млн тонн (26,1 ц/га).
Також на сьогодні накопано цукрових буряків - 9,5 млн тонн з площі 197 тис. га (71%) при врожайності 483 ц/га.
Крім того, у Мінагрополітики нагадали, що ранніх зернових та зернобобових намолочено 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га.
Нагадаємо, Міністерство аграрної політики України збільшило прогноз урожаю зернових у 2018 році з понад 60 млн тонн зерна до 63,1 млн тонн.