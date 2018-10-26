В Украине уже собрали почти 60 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Украине на сегодня собрано 55,8 млн тонн зерна на площади 13,2 млн га при средней урожайности 42,4 ц/га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
По информации пресс-службы, в частности, кукурузы - 20,7 млн тонн при урожайности 69 ц/га, гречки - 133 тыс. тонн при урожайности 12,6 ц/га, проса - 75 тыс. тонн (15,5 ц/га ), подсолнечника - 13 млн тонн (22,4 ц/га), сои - 4 млн тонн (25,5 ц/га), рапса - 2,7 млн тонн (26,1 ц/га).
Также сегодня накопано сахарной свеклы - 9,5 млн тонн с площади 197 тыс. га (71%) при урожайности 483 ц/га.
Кроме того, в Минагрополитики напомнили, что ранних зерновых и зернобобовых намолочено 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га.
Напомним, Министерство аграрной политики Украины увеличило прогноз урожая зерновых в 2018 году с более 60 млн тонн зерна до 63,1 млн тонн.