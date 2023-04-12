В Україні вперше використали ендокапсулу для обстеження дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Охматдиті вперше в країні почали застосовувати камери у вигляді капсули для дослідження тонкого кишківника. Її можна ковтати навіть дітям до двох років, вона не спричиняє дискомфорту пацієнту, та виводиться природнім шляхом, повідомляє УНН з посиланням на Telegram МОЗ України.
Деталі
Ендокапсула – це камера у вигляді капсули. Технологія, дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо. Її застосування можливо навіть у маленьких дітей, віком від 2 років.
Впродовж дослідження пацієнт може стрибати, ходити, бігати, сидіти, лежати, грати. Через годину від проковтування капсули, вже можна пити, а через три – їсти.
У МОЗ додали, що ендокапсули є абсолютно безболісним та безпечним для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження проходить самостійно шлунково-кишковий тракт і виходить природним шляхом.
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