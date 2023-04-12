В Украине впервые использовали эндокапсулу для обследования ребенка

Детали

Эндокапсула – это камера в виде капсулы. Технология, позволяет увидеть слизистую оболочку тонкого кишечника, поскольку другими методами исследований увидеть ее изменения невозможно. Ї применение возможно даже у маленьких детей, в возрасте от 2 лет.

В течение исследования пациент может прыгать, ходить, бегать, сидеть, лежать, играть. Через час после проглатывания капсулы, уже можно пить, а через три – есть.

В Минздраве добавили, что эндокапсулы является абсолютно безболезненным и безопасным для пациента, ведь капсула является одноразовой, во время исследования проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.

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