В Україні виявили небезпечну партію презервативів

"ТОВ "РЕККІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА" - представник виробника Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Велика Британія, які виготовляють презервативи Durex, з метою контролю своєї продукції придбали виріб свого бренду в інтернеті під номерами партій, які раніше були не допущені в обіг і вважалися знищеними. Повна назва - "Презервативи латексні з силіконовою змазкою Durex® RealFeel (натуральні відчуття), 3 шт. та 12 шт." партії №: 1000433147, 1000494067, 1000474803. Вказані партії не відповідають вимогам технічних регламентів щодо медичних виробів. Через зазначену проблему вони(партії) не отримали дозвіл на продаж, однак, таки з’явилися незаконним чином на ринку України", - повідомили у прес-службі.



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Задля захисту споживачів від небезпечної продукції, ТОВ "РЕККІТТ БЕНКІЗЕР УКРАЇНА" звернулось до правоохоронних органів України. У свою чергу, Держлікслужба вживає всі необхідні заходи згідно чинного законодавства.



Як повідомляв УНН, організатори Олімпіади у Ріо-де-Жанейро закупили рекордну кількість презервативів для спортсменів.